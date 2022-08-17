Азербайджанские музыканты приняли участие в VII Гунно-тюркском курултае

12-14 августа в регионе Бугац Венгрии с участием 27 тюркских народов состоялся торжественный VII Гунно-тюркский курултай, считающийся одним из крупнейших традиционных мероприятий в Европе, сообщили Day.Az в Международном фонде тюркской культуры и наследия.

Международный курултай, олицетворяющий единство тюркского мира, с энтузиазмом отмечался и в таких венгерских городах, как Будапешт, Кечкемет и Шиофок.

Президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева направила участникам курултая поздравительное письмо, в котором говорится: "Я уверена, что каждый тюрок, участвующий в курултае, испытывает огромную гордость за то, что является продолжателем и частью нашей тысячелетней культуры. Демонстрация на курултае образцов национальной культуры тюркских народов играет важную роль в продвижении наших материально-духовных ценностей на европейском пространстве".

Гюнай Эфендиева поздравила президента Фонда Мадьяр Туран Андраша Биро и всех, кто внес свой вклад в организацию Гунно-тюркского курултая, чрезвычайно важного для укрепления единства и равенства между тюркскими народами: "Проведение подобных мероприятий, вызывающих интерес, отклик, моменты гордости, по всему Тюркскому миру, в том числе в таких городах, как Бурса и Шуша, Туркестан и Ош, Самарканд и Мерв, имеет важное значение. Таким образом, как тюрки мы еще раз вспомним свое славное прошлое, взглянем на наше настоящее, черпнём сил и рука об руку двинемся к яркому будущему".

В то же время Международный фонд тюркской культуры и наследия выступил в качестве соорганизатора VII Гунно-тюркского курултая.

В рамках сотрудничества Фонда и посольства Азербайджана в Венгрии в курултае приняли участие заслуженные артисты Азербайджана Нурия Гусейнова, Гочаг Аскеров, Кямран Керимов, а также известный исполнитель на таре Арслан Новрасли, мастер исполнения на кяманче Эльнур Микаилов и ансамбль танца "Одлар Юрду".

Выступления артистов, отражающие богатую музыку тюркского мира, были встречены с большим интересом и сопровождались бурными аплодисментами.