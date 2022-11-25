Баку с большим интересом ждет гастролей Московского театра кукол Образцова

В Баку прошла пресс-конференция, посвященная большим гастролям Государственного академического центрального театра кукол имени Сергея Образцова (Россия), которые пройдут впервые в столице Азербайджана с 25 по 27 ноября на сцене Государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Гастроли организованы российским Федеральным государственным бюджетным учреждением культуры "РОСКОНЦЕРТ" согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану министерства культуры России, при поддержке министерства культуры Азербайджана.

На открытии главный режиссер Государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, народный артист Азербайджана Александр Шаровский приветствовал гостей из Москвы, отметив большой интерес местной публики к предстоящим гастролям.

"Кукольный театр - не только древнейшее, но и самое интернациональное и самое демократичное из искусств. Этот театр, соединяющий в себе многое, как для детей, так и взрослых, несет в себе философию и посыл в общество, эмоции и особое настроение. И когда актер вдыхает жизнь в куклу - это высший пилотаж", - отметил Александр Шаровский.

Советник директора Театра кукол Образцова Наталья Афанасьева отметила, что Российский театр кукол имени Сергея Образцова - крупнейший в мире театр кукол ,и рада представить бакинской публике легендарные спектакли. Это спектакль для самых маленьких - "Кот в сапогах", постановка для детей постарше - "Волшебная лампа Аладдина" и "Необыкновенный концерт" - бренд театра, спектакль для взрослых и семейного просмотра.

"В нашем репертуаре ныне около сорока спектаклей, и мы привезли в Баку постановки из нашего Золотого фонда. Наш театр уже на протяжении 91 года имеет семейные традиции - к нам приходят поколения любителей кукольного искусства. Мы гордимся, что нам удается сохранить традиции, заложенные создателем театра Сергеем Образцовым - величайшим кукольником 20 века, при этом привнося в спектакли современные тенденции", - отметила Наталья Афанасьева.

Внучка знаменитого актера Сергея Образцова, режиссер-постановщик, драматург и актер театра, заслуженная артистка России Екатерина Образцова.

"Мой дед очень любил животных. И мне вспомнилась картина, как он бежит по берегу Каспийского моря со своими друзьями - семейной четой Берберовыми и их знаменитым львов. Давно не была в Баку и романтика этого города у меня связана с произведениями Сергея Есенина, который одно время жил и творил здесь. Мне очень нравится старинная часть столицы - Ичери шехер и Девичья башня. Помню, когда в детстве гуляла по нему, мечтала стать археологом. Мы представим нашу классику, среди которой "Необыкновенный концерт" - самый знаменитый кукольный спектакль XX века, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Он был поставлен аж в 1946 году. Многолетний секрет успеха спектакля заключен в гениальности таланта людей с Сергеем Образцовым, которые его создавали", - сказала Екатерина Образцова.

Ведущий актер театра, заслуженный артист Владимир Беркун отметил, что при театре с 1937 года действует музей - крупнейший в России и один из самых крупных в мире музеев, посвященных искусству театра кукол. В его коллекции более 5000 уникальных экспонатов со всего мира. Среди раритетов музея - фрагменты античных марионеток I-IV веков н. э., маски и фигуры ритуальных мистерий Востока, персонажи комедии о Петрушке конца XIX - начала ХХ веков, куклы и декорации первых профессиональных театров кукол России эпохи Серебряного века, герои советских агиттеатров 20-х годов, куклы знаменитых корифеев жанра XX века, в том числе, персонажи из сольной программы Сергея Образцова. В этом музее также хранится кукла Джыртдан - один из самых популярных персонажей азербайджанских сказок.

Ведущая актриса, заслуженная актриса Оксана Чабанюк (также известна по озвучиванию Хрюши из "Спокойной ночи малыши") отметила, как и весь коллектив, рад приезду в Баку.

"Долма из баклажан, мясной садж, помидоры, соус с кизилом, вино - все это было просто потрясающе. Я родом из Одессы и Баку мне очень напомнил мой родной город - они оба стоят на берегу моря, самобытны, дружелюбны, обладают особой аурой. И отмечу, что Баку - очень чистый город. Признаюсь честно, он самый чистый среди всех столиц СНГ, многих городов мира. И ещё мне очень понравилось, что на балконах вывешены национальные флаги, что говорит о любви народа к своей стране", - отметила Оксана Чабанюк.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az.