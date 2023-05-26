На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся заключительный концерт фестиваля "I Bakı Müasir Musiqi Günləri" (I Бакинские дни современной музыки), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Фестиваль прошел 21-25 мая при поддержке министерства науки и образования, министерства культуры Азербайджана.

В начале вечера музыковед Сара Тимурова проинформировала гостей мероприятия о фестивале. Было отмечено, что его цель - осветить тему взаимосвязи между современными азербайджанскими композиторами и европейской и американской композиторскими школами. В фестивале, наряду с отечественными музыкантами, приняли участие приглашенные исполнители из-за рубежа. Фестиваль, наряду с концертно-исполнительской деятельностью, направлен на просвещение и образование в области современной музыки.

В ходе концерта солисты Закир Асадов (фортепиано), Махир Тагизаде (баритон) и Фидан Агаева-Эдлер (фортепиано) в сопровождении оркестра Cadenza (художественный руководитель Тюркер Гасымзаде) под управлением дирижера Орхана Гашимова представили слушателям прекрасные музыкальные сочинения.

В программе прозвучали "Каприччио" Исмаила Гаджибекова и Руфата Халилова, "Меланхолия" Аяза Гамбарли, Концерт для фортепиано с оркестром венгерского композитора Дьёрдя Лигети.

Музыкальная программа была встречена публикой с большим интересом, после исполнения каждого произведения слушатели благодарили музыкантов бурными аплодисментами.

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