В Санкт-Петербурге состоится презентация киноиндустрии Азербайджана

Делегация представителей Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Беларуси, Кыргызстана и Ирана посетит Санкт-Петербург в рамках нового кинолокационного тура РОСКИНО, сообщили Day.Az организаторы.

С 25 по 30 августа компания РОСКИНО организует визит группы кинематографистов стран СНГ и Ирана в Санкт-Петербург - поездка станет уже пятым кинолокационным туром в рамках проекта РОСКИНО при поддержке министерства культуры России - Filming Locations in Russia. В составе делегации - режиссер и продюсер Фариз Ахмедов (Азербайджан), режиссер Мехди Фард Гадери и продюсер Хоссейн Фард Гадери (Иран), режиссер Бекбулат Шекеров (Казахстан), директор киностудии "Тоджикфилм" Махмадсаид Шохиен, продюсеры Ахтамхон Пиров и Акмал Абдуллозода (Таджикистан), продюсеры Евгений Арендарович, Алексей Безуглый и Ольга Шалик (Беларусь), Акжолтой Бекболотов (Кыргызстан).

В программе визита посещение Дворцовой площади, Дома ученых им. М.Горького, Мраморного Дворца, Михайловского замка, Петропавловской крепости, Юсуповского дворца. Также гости ознакомятся с архитектурой вокзалов Санкт-Петербурга (Витебский вокзал, Морской вокзал), фортами Кронштадта и другими потенциальными локациями для съемок.

Участники делегации примут участие в мероприятиях IV Международного фестиваля нового игрового и документального кино России и стран ближнего зарубежья Lendoc Film Festival (LEFF) 2023.

28 августа зарубежные кинематографисты изучат проекты для совместного производства в рамках питчингов игровых, неигровых и анимационных фильмов. Также представители стран СНГ и Ирана поделятся своим опытом на образовательных семинарах ROSKINO Academy - "Презентация киноиндустрий Беларуси, Таджикистана и Азербайджана" и "Особенности кинопроизводства и ко-продукции в Иране".

29 августа члены делегации также примут участие в заседании руководителей киноорганизаций стран СНГ по вопросам совместного производства в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга.