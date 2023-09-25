Азербайджанские национальные костюмы представлены в Вене

В Вене (Австрия) прошла Неделя культуры под названием "Долгие вечера межкультурных связей", сообщает Day.Az. В качестве партнера, организуемого в шестой раз цикла мероприятий, выступил действующий в Вене Азербайджанский культурный центр.

В Золотом зале муниципалитета Вены прошло дефиле "Одежда народов мира", на котором были представлены национальные костюмы более 40 стран мира.

В ходе дефиле были продемонстрированы образцы азербайджанской национальной одежды работы дизайнера Кенуль Велибейли - главы Бакинского дома национальной одежды, гостям вечера было рассказано об особенностях национальных костюмов.

Было отмечено, что история представленной одежды, характерной для различных регионов Азербайджана, восходит к XVII-XVIII векам.

Особый интерес вызвали костюмы Карабаха, посвященные Году города Шуша (2022 год) - одежда для всех возрастов, созданная по мотивам уникального цветка харыбюльбюль.

В рамках цикла мероприятий, открытие которых состоялось в Азербайджанском культурном центре, была представлена азербайджанская музыка, организована художественная выставка, прошло пленарное заседание, состоялся показ документальных фильмов и т.д.