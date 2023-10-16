Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения народного писателя Гюльгусейна Гусейноглу

Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения прозаика, литературоведа, народного писателя Азербайджана Гюльгусейна Гусейноглу, внесшего болбшой вклад в исследование и развитие национальной культуры, сообщает Day.Az.

Гюльгусейн Гусейноглу (Абдуллаев Гюльгусейн Гусейн оглу) родился 16 октября 1923 года в селе Моллаоба Масаллинского района.

С 1942 года работал в редакции газеты "Коммунист", а с 1945 по 1947 годы - в редакции "Литературная газета". Затем в течение двух лет осуществлял деятельность в педагогическом отделе Театра юного зрителя. В 1947 году окончил факультет филологии Азербайджанского государственного университета (ныне БГУ). В 1948 году был обвинен в создании тайной организации, которая борется за независимость Азербайджана. Суд приговорил его к 25 лет тюремного заключения. В годы советской реабилитации в 1956 году был реабилитирован, а также восстановлен при аспирантуре Азербайджанского государственного университета.

"Гюльгусейн Гусейноглу был бесстрашным человеком и уже в юные годы стал на путь борьбы за независимость Азербайджана, и был наказан за это. После возвращения из ссылки продолжил свою литературную и научную деятельность, и внес неоценимый вклад в развитие нашей литературы. Я испытывал к нему большую симпатию. Я хотел, чтобы он написал обо всем, что с ним произошло в Сибири. Но судьба распорядилась по-своему...", - сказал народный писатель Анар Рзаев.

Гюльгусейн Гусейноглу был профессором Азербайджанской советской литературы Бакинского государственного университета, членом научного совета филологического факультета, кандидатом филологических наук, в годы независимости Азербайджана - президентский стипендиат.

Он является одним из исследователей наследия поэта Микаила Мушфига, автором научных монографических произведений о нем, среди которых "Мушфиг. Жизнь и творчество", а также многочисленных статей исследовательского характера. Он известен в азербайджанской литературе как автор прозаических стихов. Массовым тиражом были напечатаны более тридцати его книг, среди которых такие произведения как "Ларчик", "Люди и волны", "Скупой", "Скорбя", "Трудный путь", "Мать", "Легенда о фиалке", "В огне пылая" и др.

Замечательный мастер прозы Константин Федин высоко отзывался о сборнике "Полет орлов", причислив его к настоящей поэзии. В первом разделе представлены стихотворения в прозе - лаконичные и афористичные, проникнутые глубоким лиризмом, яркой эмоциональностью. Вторую часть книги составляют рассказы. Их объединяет пристальное внимание писателя к этическим проблемам, волнующим современников. По его одноименным произведениям были сняты фильмы "Ларчик" и "Микаил Мушфиг".

Гюльгусейн Гусейноглу скончался 8 июля 2013 года, похоронен на II Аллее почетного захоронения.