Впервые представлен сборник избранных произведений Нигяр Гасанзаде на азербайджанском языке

В Государственном центре перевода Азербайджана прошла презентация сборника стихов "Seçilmiş əsərlər" (Избранные произведения) председателя комитета по культуре, образованию и гуманитарным вопросам Международного фонда азербайджанцев мира, члена Союза писателей Азербайджана и Международного литературного общества РЕN, автора проектов "Söz" и "İqidlərin sözü", лауреата национальных и международных премий Нигяр Гасанзаде, сообщает Day.Az.

Это первая книга Нигяр Гасанзаде, изданная на родном азербайджанском языке. Как известно, поэтесса пишет на русском и английском языках. В период жизни в 2000-2014 годах в Лондоне ее имя было включено в ТОП-10 лучших зарубежных поэтов Великобритании, а авторское исполнение вошло в аудиоархивы Британской библиотеки. Нигяр Гасанзаде является автором таких сборников как "Крыльями за горизонт", "Под чужими облаками", "Серебро", "Маленький сказочник и Белая Птица Нара", "Запястья" и т.д.. Стихи поэтессы были переведены и публиковались в литературных изданиях и антологий Великобритании, Германии, Италии, Турции, США, Канады, Австралии, Польши, Венгрии, России, Израиле, Египта, Колумбии, Кыргызстана и т.д.

Перевод "Seçilmiş əsərlər" на азербайджанский язык - Салам Сарван, редактор - Махир Гараев, вступительное слово - народный поэт Рамиз Ровшан.

Выступившие председатель правления Государственного центра перевода, народная писательница Афаг Масуд, народные поэты Рамиз Ровшан и Сабир Рустамханлы, а также Салам Сарван рассказали об общественной и творческой деятельности Нигяр Гасанзаде, которые направлены во имя Азербайджана, просвещения широких кругов, развития интеллектуального поэтического мышления, отметили особенность произведений, проникнутых душевной лирикой и человеческой гармонией, ритмом жизни и внутренней свободой, пожелав дальнейших творческих свершений.

Нигяр Гасанзаде выразила признательность за добрые слова и теплые пожелания, прочитав ряд своих стихов.

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