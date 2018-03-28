Анар: Сегодня литература как никогда может сблизить народы - ИНТЕРВЬЮ

Интервью Day.Az с председателем Союза писателей Азербайджана, народным писателем Анаром.

- Анар муаллим, 14 марта вы отметили 80-летие. Как отпраздновали эту юбилейную дату?

- В кругу семьи и самых близких друзей.

- Что бы вы сказали 20-летнему Анару с высоты вашего сегодняшнего опыта?

- О трудностях писательской профессии.

- Вы как-то отмечали, что творчество должен оценивать не сам писатель, а скорее время. Оценило ли по достоинству время творчество писателя Анара?

- Мне грех жаловаться на невнимание к моей работе со стороны литературной критики и прессы. Обо мне много писали, как в Азербайджане, так и в России, Турции. Все это, как и моя работа в целом, будет оценена в контексте Времени, и об этом можно будет судить только в будущем.

- Ваши книги переведены на 30 языков мира. Как воспринимаются ваши произведения за рубежом?

- Я могу сказать только о тех странах, о которых имею сведения. Мои книги имели широкую прессу в России, странах СНГ, Турции, Венгрии, ФРГ.

- А насколько вообще популярна азербайджанская литература за рубежом?

- Из писателей моего и следующего поколения, чьи книги издаются во многих зарубежных странах, могу назвать Эльчина, братьев Ибрагимбековых, Чингиза Абдуллаева, Камала Абдуллу. Нашими литературными связями с рядом зарубежных стран занимается Центр по переводу при Союзе писателей Азербайджана. Центр и издаваемый им альманах знакомят наших читателей с произведениями зарубежных авторов и в то же время устанавливают контакты с Союзами писателей и издательствами некоторых стран с целью издания книг азербайджанских литераторов. Особенно тесными в этом плане являются наши связи с писателями Турции и России.

- Чувствует ли Союз писателей поддержку государства в своей работе?

- Конечно. Государство всячески поддерживает Союз писателей Азербайджана в деле налаживания творческих контактов с зарубежными писательскими организациями и с отдельными писателями. Приглашая множество зарубежных гостей на съезды писателей или на юбилеи классиков нашей литературы, мы находим финансовую и организационную поддержку со стороны государственных органов.

- В советское время был такой лозунг - "Дружба народов - дружба литератур". Насколько он актуален сегодня? Может ли художественная литература сблизить народы?

- На мой взгляд, только она, литература, как и искусство в целом, могут сблизить народы, способствовать тому, чтобы народы лучше узнали друг друга. Может, сейчас это даже более актуально, чем в советские годы, когда такая "дружба народов" официально провозглашалась и регламентировалась. Сегодня литература, как никогда, может сблизить народы. Теперь этот процесс может быть более необходимым, органичным, естественным и искренним.

- Не секрет, что мы живем в век инноваций и технологий. Как вы относитесь к тому, что молодежь все меньше посещает библиотеки и все больше обращается к электронной книге?

- Отношусь к этому факту с горечью. И в то же время осознаю это как неизбежные веяния наших дней.

- Какие, на ваш взгляд, три книги должен прочитать каждый человек?

- Если отнестись к этому вопросу с религиозной точки зрения, то очевидно две самые важные книги: Библия - с Ветхим и Новым Заветом и Коран. Но если это относится к художественной литературе, то выбрать только три книги из сокровищницы мировой беллетристики - невыполнимая задача.

- А какую книгу вы назвали бы главной для азербайджанского народа?

- На мой, возможно, субъективный, взгляд, такой книгой является бессмертный эпос нашего народа "Китаби Деде Горгуд", к которому я обращался и обращаюсь в самые разные годы своей жизни. По мотивам этого эпоса я написал повесть и сценарий двухсерийного художественного фильма "Свет погасших костров", а также эссе "Мир Деде Горгуда".

- Какая тематика сегодня наиболее популярна у наших писателей?

- Наверное, единая оценка для всей современной литературы невозможна. Есть в современной литературе произведения без какого-либо морального содержания, но есть и истинные образцы искусства Слова, в которых моральный императив органически сочетается с эстетическими достоинствами. Читатели тоже разные - одних интересует голый сюжет безо всякого морализаторства, для других важна философская глубина произведения.

- Интересуетесь ли критикой ваших произведений?

- Конечно, вдумчивая критика, если она даже сурова, для меня важнее всяческих дифирамбов. Но я также не воспринимаю злобствование, заквашенное только на зависти и ненависти.

- Как нам известно, вы также сценарист и режиссер. Расскажите о своих самых ярких, на ваш взгляд, работах в кинематографии.

- Насколько они "яркие", судить не мне. По моим сценариям снято около пятнадцати художественных фильмов, в трех из них я выступаю и в качестве режиссера-постановщика. Фильмы "Узеир Гаджибеков. Аккорды долгой жизни" и "Окно печали" я снял один, а "Юбилей Данте" вместе с покойной Гюльбениз Азимзаде.

- Если кто-то из зарубежных писателей соберется написать книгу об Азербайджане, с чего вы бы ему посоветовали начать?

- Я бы посоветовал этому гипотетическому автору, прежде всего, подробно ознакомиться с историей нашего народа и вникнуть в нашу самую болезненную проблему на сегодняшний день - карабахскую беду. Осознать ту трагическую реальность, что 20 процентов нашей исконной территории оккупировано соседним государством (не без помощи третьих сил), в результате чего мы имеем миллион беженцев и вынужденных переселенцев.

СПРАВКА: Анар - автор более 50 книг, издававшихся на разных языках во многих странах. Одними из самых известных произведений писателя являются "Шестой этаж пятиэтажного дома", "Комната в отеле", "Юбилей Данте", "Я, Ты, Он и телефон", "Деде Горгуд" и другие. По его сценариям сняты такие картины как "Каждый вечер в одиннадцать" (1969), "День прошёл" (1971), "Тахмина" (1993), "Вестник рассвета" (2012) и т.д.

С 1987 года - председатель Союза писателей Азербайджанской ССР, а с 1991-го - Азербайджана. В феврале 2014 года был избран первым председателем Союза писателей тюркоязычных государств.

Заслуги Анара высоко оценены государством. В 1998 году Указом Президента Гейдара Алиева он был удостоен высшей награды Азербайджана - ордена "Истиглал". За особые заслуги в развитии азербайджанской литературы в 2011 году награжден Премией Гейдара Алиева. В марте 2018 года распоряжением Президента Ильхама Алиева народный писатель Анар за многолетнюю плодотворную деятельность в области развития и пропаганды культуры Азербайджана был удостоен "Почетного диплома Президента Азербайджанской Республики".

Беседовала Салатын Мирзоева

Фото Наили Джебраиловой