История успеха: как построить уникальный бизнес в Азербайджане за небольшие деньги - ФОТО

Жаловаться на жизнь всегда проще, чем проявить упорство и что-то сделать. А ведь порой для того, чтобы достичь успеха и построить свой прибыльный бизнес, достаточно немного терпения, креативного подхода и трудолюбия. Тому масса примеров в мире.

Day.Az же, со ссылкой на navigator.az в качестве примера расскажет читателям об истории успеха предпринимателя Эльмана Юзбашева и его небольшом бизнесе в сфере гостеприимства, расположенном в одном из красивых уголков Загаталы.

Эльман Юзбашев - владелец HOPE LAKE Guest House Zakatala - небольшой эко-фермы, отеля и ресторанчика, созданных им вместе с семьей у озера Надежда.

Идея создать подобную эко-ферму пришла Эльману после того, как его эко-ферма стала убыточной в результате сотрудничества с посредниками. Юзбашевы поменяли направление бизнеса и по совету друзей создали небольшой отельчик на территории фермы с ресторанчиком. Финансы для реализации нового бизнес-проекта Юзбашевы получили у государства - Фонд помощи предпринимателям выдал льготный кредит под низкие проценты.

Новый бизнес начался с двух домиков еще в 2014 году, а первых гостей приняли уже в мае 2015 года. Успех пришел сразу же - уже летом того же года все гостевые домики бронировались заранее - привлекала и цена и обслуживание по-семейному. Вырученные деньги семья вкладывала в расширение бизнеса - увеличивала количество домиков, улучшала инфраструктуру.

В отличие от других гостевых домов, Юзбашевы предлагают не просто проживание, но и свою фермерскую продукцию - это не только привлекает клиентов, но и помогает получить дополнительные заработки. Кроме того, при гостевом доме функционирует и свой ресторанчик, который расположен у озера. Кухня в ресторане не стандартное "кябаб и еще раз кябаб", а с добавлением блюд, свойственных региону. При этом мясо для кябабов тоже свое - у Юзбашевых есть свое небольшое баранье стадо.

Домашний подход дает свои плоды - примерно 40% гостей превращаются в постоянных клиентов. Их привлекает тишина, природа, вкусная еда и возможность пожить по сути в фермерском хозяйстве.

Указанный гостевой дом работает не только в летний сезон, но и зимой, хотя гостей бывает примерно в 4-5 раз меньше. Но для семейного бизнеса любой гость - это приработок. Осенью и зимой Юзбашевы концентрируются на своих эко-продуктах - готовят разные виды варений, солений и, конечно же, мед - у них есть своя пасека. Есть свое вино и сыр.

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