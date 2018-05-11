В закон "О Счетной палате Азербайджана" внесено более 30 изменений

11 мая 2018 11:56

В закон "О Счетной палате" после его принятия в первом чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса внесено более 30 изменений, сказал в пятницу председатель Палаты Вугар Гюльмамедов в рамках обсуждения закона на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, изменения в основном коснулись обязанностей и функций Счетной палаты и аудиторских проверок. Остальные изменения носят технический характер.

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