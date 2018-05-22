В Азербайджане подготовлена долговая стратегия госструктур и предприятий

В Азербайджане подготовлена долговая стратегия [стратегия по управлению госдолгом] государственных структур и предприятий, которая в ближайшее время будет представлена правительству.

Об этом сказал во вторник на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета Азербайджана на 2017 год" председатель комитета, депутат Зияд Самедзаде, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, это позволит лучше координировать деятельность в данной сфере.

На первое января 2018 года объем внешнего государственного долга Азербайджана составил 9 398,3 миллиона долларов (15 978,1 миллиона манатов), или 22,8 процента ВВП страны.

Самедзаде также отметил, что парламент планирует обсудить пересмотр государственного бюджета Азербайджана на 2018 год, в частности изменить базовую цену на нефть, заложенную в госбюджете.

Базовая цена на нефть, заложенная в госбюджете на этот год, составляет 45 долларов.

Отметим, что доходы государственного бюджета на 2018 год утверждены на уровне 20,127 миллиарда манатов, расходы - 21,047 миллиарда манатов (в том числе централизованные доходы - свыше 19,473 миллиарда манатов и местные доходы - 653,350 миллиона манатов, централизованные расходы - свыше 20,323 миллиарда манатов и местные расходы - 723,925 миллиона манатов).

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