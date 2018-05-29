Азербайджан увеличил экспорт газа в Турцию

Азербайджан в январе-марте 2018 года поставил в Турцию 1,72 миллиарда кубометров газа против 1,6 миллиарда кубометров, поставленных годом ранее, говорится в отчете, размещенном на сайте Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В 2017 году Азербайджан поставил в Турцию более 6,54 миллиарда кубометров природного газа против 6,48 миллиарда кубометров, поставленных в 2016 году.

Согласно данным отчета, в первом квартале Турция импортировала 15,4 миллиарда кубометров газа, из которых 10,96 миллиарда кубометров были импортированы по трубопроводам, а 4,57 миллиарда кубометров пришлись на импорт СПГ.

Доля Азербайджана в общем импорте Турцией газа в январе-марта 2018 года составила 11,2 процента.

Турция импортирует газ из Азербайджана по Южнокавказскому газопроводу (Баку-Тбилиси-Эрзурум). Турция заключила контракт на ежегодную закупку 6,6 миллиарда кубометров газа с азербайджанского морского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз".

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