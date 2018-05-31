В Азербайджане могут ввести "налоговые каникулы" - ДЕТАЛИ

В Азербайджане необходимо изучить возможность введения налоговых каникул.

Об этом в четверг на заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана сказал председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде во время обсуждений исполнения государственного бюджета на 2017 год, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Должно быть оценено влияние освобождения от уплаты налогов на экономику. Думаем, что в итоге может быть расширена база сбора налогов. В настоящее время есть некоторые сферы, для которых нет необходимости в освобождении от уплаты. Необходимо изучить возможность введения налоговых каникул", - сказал Самедзаде.

По его словам, можно будет определить сумму потерь в результате введения налоговых каникул.

"У нас создается новая экономика, успешно проводится индустриализация. Для этого должно применяться освобождение от уплаты налогов. Но основным вопросом здесь должно быть социальное благосостояние населения", - добавил Самедзаде.

Председатель комитета отметил важность создания учреждений профессионально-технического образования и сказал, что для этого из бюджета должно быть выделено еще больше финансовых средств.

"Потому что в дальнейшем это приведет к росту занятости", - сказал Самедзаде.

По его словам, некоторые вопросы препятствуют развитию предпринимательства.

"Они должны быть устранены. Частный сектор должен увеличить социальную занятость, должны быть решены проблемы в связи с банками. В таком случае уменьшится нагрузка на государство", - сказал председатель комитета.

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