Чехия заинтересована в создании совместных с Азербайджаном предприятий

12 сентября 2018 13:27

Чехия заинтересована в создании совместных с Азербайджаном предприятий, сказала в среду министр промышленности и торговли Чехии Марта Новакова.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По её словам, наибольший интерес для чешских предпринимателей представляют сферы фармацевтики и нефтехимической промышленности.

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