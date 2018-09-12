Чехия заинтересована в создании совместных с Азербайджаном предприятий
12 сентября 2018 13:27 113
Чехия заинтересована в создании совместных с Азербайджаном предприятий, сказала в среду министр промышленности и торговли Чехии Марта Новакова.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
По её словам, наибольший интерес для чешских предпринимателей представляют сферы фармацевтики и нефтехимической промышленности.
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