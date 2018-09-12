Чехия заинтересована в создании совместных с Азербайджаном предприятий, сказала в среду министр промышленности и торговли Чехии Марта Новакова.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По её словам, наибольший интерес для чешских предпринимателей представляют сферы фармацевтики и нефтехимической промышленности.

Новость обновляется

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook