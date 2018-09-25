Междбанк Азербайджана модифицировал функции мобильного приложения IBAm и услуги IBAnking

Будучи инновативным банком, Международный Банк Азербайджана модифицировал функции мобильного приложения IBAm и услуги IBAnking, добавив ряд обновлений. Пользователи вышеупомянутых услуг смогут оформить кредит, оплачивать задолженности по кредитам, а также контролировать график ежемесячных выплат. В свою очередь, в указанных системах активирована функция смены пароля и облегчен процесс его формирования.

Помимо этого, пользователи IBAm и IBAnking смогут воспользоваться нижеуказанными возможностями:

Информация о клиентских счетах;

Виды пластиковых карт, их статус, а также информация о текущем балансе;

История проведенных операций по карточным и текущим счетам;

Блокировка и разблокировка пластиковых карт;

Активация и деактивация услуги "SMS-уведомление";

Переводы на карты как Международного Банка Азербайджана, так и на карты других банков страны;

Переводы с карты на карту и со счета на счет;

Информация о дислокации банковских филиалов, банкоматов и платежных терминалов;

Постоянно обновляемые курсы валют и валютный конвертор;

Платежи за коммунальные услуги, мобильную связь, кабельное телевидение и другие виды услуг.

Для клиентов Международного Банка Азербайджана подключение и пользование услугой "IBAm" совершенно бесплатно.

Пользователи оперативных систем IOS и Android смогут скачать приложение "IBAm" в AppStore и Google Play соответственно.

Ссылки для скачивания:

Google Play - https://play.google.com/store/apps/details?id=iba.mobilbank

App Store - https://itunes.apple.com/us/app/ibam-mobil-bank/id1251456175?ls=1&mt=8

К функции IBAnking можно подключиться с помощью следующей ссылки: https://ibanking.ibar.az

Более того, банк и впредь продолжит радовать своих клиентов всевозможными обновлениями и нововведениями. Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az , во всех 36 филиалах и 38 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке Банка в социальной сети Facebook.