Азербайджан начнет поставлять молочную продукцию в арабские страны
24 января 2019 15:09 197
Азербайджан будет экспортировать молочную продукцию в Катар и Объединенные Арабские Эмираты".
Об этом, как передает Day.Az, сказал Report председатель Ассоциации производителей и экспортеров молочной и молочной продукции Азербайджана Самир Эюбов.
По его словам, ситуация на внутреннем рынке, проблемы с реализацией продукции заставили перерабатывающие предприятия задуматься об экспорте.
"Речь идет в основном об экспорте сыра. Сейчас идет подготовка и экспорт продукции начнется в ближайшее время", - сказал он.
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