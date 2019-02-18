Министр: В Азербайджане можно заниматься любым видом бизнеса

Благоприятная бизнес-среда в Азербайджане позволяет предпринимателям заниматься любым видом бизнеса.

Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на состоявшемся в Баку форуме "Налоги. Прозрачность. Развитие".

Министр подчеркнул, что благодаря проводимым под руководством главы государства комплексным мерам по улучшению бизнес-среды, Азербайджан в рейтинге Doing Business 2019 вошел в список стран-реформаторов.

Как отметил Мустафаев, 66 процентов компаний, которые участвовали в опросе Европейского союза по бизнес-среде Азербайджана, на вопрос "Инвестировали бы вы в Азербайджан вновь?", ответили положительно, 89 процентов ожидают, что их бизнес либо сохранит стабильность, либо расширится.

"Это еще раз подтверждает, что проводимые в сфере улучшения бизнес-среды реформы повышают доверие инвесторов к нашей экономике и способствуют расширению их планов", - сказал министр.

Говоря о постоянных изменениях в Налоговый кодекс, министр отметил, что они весьма значимы для поддержки развития предпринимательства в стране, поощрения частных инвестиций, снижения фактов уклонения от уплаты налогов, расширения налогооблагаемой базы, совершенствования налогового администрирования, минимизации контактов госчиновников и налогоплательщиков, оптимизации налоговых льгот, создания и развития кластеров МСБ и стартапов.

За последний год, добавил Мустафаев, были проведены серьезные и коренные реформы в сфере налогового администрирования, проведены значительные работы по эффективному регулированию налоговой нагрузки, модернизации налогового законодательства, оптимизации налогооблагаемой базы, проведены институциональные изменения, усилен кадровый потенциал и материально-техническое оснащение.