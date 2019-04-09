Из Баку откроется прямой авиарейс в еще один российский город
9 апреля 2019 14:25 399
В мае откроются новые авиарейсы из Грозного в Баку.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу главы правительства Чеченской Республики, об этом сообщил генеральный директор "Вайнахавиа" Султан Гамбулатов, передает Day.Az.
По его словам, 19 апреля возобновится регулярное авиасообщение между Грозным и Шарджой (ОАЭ). Авиарейсы будут осуществляться авиакомпанией "Эйр Арабия" дважды в неделю.
Он также подчеркнул, что в мае будут открыты новые международные направления из Грозного в Анталию, Баку.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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