В мае откроются новые авиарейсы из Грозного в Баку.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу главы правительства Чеченской Республики, об этом сообщил генеральный директор "Вайнахавиа" Султан Гамбулатов, передает Day.Az.

По его словам, 19 апреля возобновится регулярное авиасообщение между Грозным и Шарджой (ОАЭ). Авиарейсы будут осуществляться авиакомпанией "Эйр Арабия" дважды в неделю.

Он также подчеркнул, что в мае будут открыты новые международные направления из Грозного в Анталию, Баку.