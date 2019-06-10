Доходы Азербайджана от транзита нефти и газа в 2018 году составили 10,69 миллиона долларов (18,1 миллиона манатов), сообщает Trend со ссылкой на отчет Счетной палаты Азербайджана, передает Day.Az.

Согласно отчету, этот показатель на 188,2 тысячи манатов больше показателя прошлого года и на 4,2 процента больше прогнозируемых доходов (17,4 миллиона манатов).

Также отмечается, что в отчетный период через азербайджанскую часть нефтепровода "Баку-Супса" было транспортировано 27,9 миллиона баррелей нефти.

Отметим, что Госнефтефонд был создан в 1999 году, и на тот момент его активы составляли 271 миллионов долларов. На сегодня в фонде накоплено 38,5 миллиардов долларов.

Согласно положению о SOFAZ, средства Фонда могут быть использованы на строительство и реконструкцию стратегически важных инфраструктурных объектов, а также решение важных общенациональных проблем.

Основными целями Госнефтефонда являются: накопление средств и размещение активов Фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, предотвращения в некоторой степени "голландского синдрома", обеспечения накопления средств для будущих поколений и поддержания текущих социально-экономических процессов в стране.

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