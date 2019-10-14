Указом Президента Азербайджана от 29 мая 2019 года утвержден "Порядок оказания государственной поддержки исследованиям внутреннего рынка с целью стимулирования конкурентоспособного производства субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства".

Об этом сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Агентство развития малого и среднего бизнеса.

Согласно этому порядку, для осуществления исследований внутреннего рынка в соответствующей сфере на основе обращений субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства, субъектам МСБ оказывается информационная и финансовая поддержка.

Государство покрывает 80 процентов расходов на каждое исследование внутреннего рынка, проведенного на основе обращений субъекта микропредпринимательства, и 50 процентов расходов на исследование внутренного рынка, проведенного на основе обращений субъекта малого предпринимательства. В целом, сумма поддержки лимитирована до 20 тысяч манатов. Субъекты среднего предпринимательства пользуются этим механизмом поддержки в виде участия в бесплатных тренингах и семинарах, получения регулярной информационной поддержки в определенных сферах.

Организация мероприятий поддержки для проведения исследований внутреннего рынка осуществляется Агентством развития малого и среднего бизнеса.

Для проведения исследования внутреннего рынка предприниматель сначала должен обратиться в Агентство, заполнив образец формы заявления на сайте www.smb.gov.az. Обращение предпринимателя оценивается Рабочей группой, созданной в Агентстве и согласно закону "О государственных закупках", для проведения исследования внутреннего рынка, в отношении которого принято положительное решение, дается заказ компаниям-консультантам, специализирующимся в этой сфере. По окончании исследования Агентство оценивает его итоги и представляет предпринимателю.

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