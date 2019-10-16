В Шамкире открылся еще один офис "Друга малого и среднего бизнеса" (Друг МСБ).

Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) при министерстве экономики Азербайджана.

Таким образом, в Гянджа-Газахском экономическом районе стали функционировать два офиса "Друга МСБ", и их общее число в Азербайджане достигло 18.

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