Агентство по развитию малого и среднего бизнеса в Азербайджане окажет предпринимателям соответствующую поддержку в развитии электронной коммерции в стране. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на слова председателя правления Агентства по развитию МСБ в Азербайджане Орхана Мамедова на втором Бакинском форуме электронной торговли (BEF-2019).

Делается это, сказал Мамедов, с учетом огромного потенциала роста электронной коммерции в розничных операциях, включая розничную торговлю, а также способность микро-, малых и средних предприятий предпринимать более гибкие шаги в этом процессе.

Председатель также отметил, что основной задачей Агентства является повышение эффективности бизнес-среды МСБ, системы регулирования, расширение диапазона поддержки предпринимателей и стартапов.

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