https://news.day.az/economy/1172328.html При организации Агентства по развитию МСБ в Дубае представлена азербайджанская продукция - ФОТО
При организации Агентства по развитию МСБ в Дубае представлена азербайджанская продукция - ФОТО
Азербайджанская продукция впервые демонстрируется на международной выставке "Global Village", каждый год традиционно проводимой в Дубае (ОАЭ). Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ).
Согласно сообщению, при совместной организации Агентства и Азербайджанского Торгового дома в Дубае, а также при поддержке торгпредства Азербайджана в ОАЭ, на ярмарке открылся павильон Азербайджана.
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