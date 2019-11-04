Азербайджанская продукция впервые демонстрируется на международной выставке "Global Village", каждый год традиционно проводимой в Дубае (ОАЭ). Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ).

Согласно сообщению, при совместной организации Агентства и Азербайджанского Торгового дома в Дубае, а также при поддержке торгпредства Азербайджана в ОАЭ, на ярмарке открылся павильон Азербайджана.

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