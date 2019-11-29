С начала деятельности "Совместной германо-азербайджанской программы по повышению квалификации кадров в области управления бизнесом в Азербайджане" прошло 10 лет. Программа реализуется министерством экономики Азербайджана и федеральным министерством экономики и энергетики Федеративной Республики Германии, с целью повышения знаний и навыков азербайджанских предпринимателей, а также для ознакомления их с международным опытом.

Как сообщает Trend со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), координатором программы с азербайджанской стороны является Агенство по развитию МСБ, а с германской - Германское общество по международному сотрудничеству (GİZ), передает Day.Az.

В Бакинском бизнес-центре 28 ноября проведено заседание комитета управления программой повышения квалификации, в котором приняли участие официальные лица Азербайджана и Германии, предприниматели и менеджеры, воспользовавшиеся программой.

На мероприятии выступили - заместитель министра экономики Ниязи Сафаров, посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг, представитель федерального министерства экономики и энергетики Германии Хайнц Хетмайер и председатель правления Агентства по развитию МСБ Орхан Мамедов. Они поделились своим видением экономического сотрудничества между двумя странами, а также пользы для предпринимателей от реализации Программы.

Далее, представители Агентства и GİZ представили отчеты по процессу реализации Программы с обеих сторон. Было отмечено, что в течение 10 лет программой воспользовались 442 предпринимателя и менеджера, из них 88 - женщины. В рамках программы, около 50 процентов участников которой являются субъектами малого и среднего бизнеса, за 2009-2019 годы реализовано свыше 60 мероприятий, тренингов, семинаров и ознакомительных визитов. Из всех предпринимателей и менеджеров, задействованных в программе, 44 процента заняты в сфере услуг, 26 процентов - в сфере производства, 23 процента - в сфере торговли, а семь процентов - в других сферах. Азербайджанскими компаниями, которые в рамках программы создали двухсторонние связи с германскими компаниями, на сегодняшний день подписано более 350 договоров.

На заседании с презентациями выступили выпускники программы, работающие в различных компаниях, они рассказали о положительном влиянии программы на их бизнес-деятельность.

В рамках мероприятия также были обсуждены перспективы будущего сотрудничество в рамках программы, выдвинуты различные предложения.