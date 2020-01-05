Азербайджан и Турция значительно увеличили товарооборот - ЦИФРЫ
В нобяре 2019 года товарооборот Турции с Азербайджаном вырос на 25,610 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 189,128 миллиона долларов.
Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции, передает Day.Az.
"В ноябре 2019 года экспорт Турции в Азербайджан составил 158,163 миллиона долларов, а импорт из Азербайджана - 30,965 миллиона долларов", - сказали в ведомстве.
Товарооборот между Турцией и Азербайджаном в январе-ноябре 2019 года вырос на 106,541 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, превысив 1,798 миллиарда долларов.
"В январе-ноябре 2019 года экспорт Турции в Азербайджан составил 1,445 миллиарда долларов, а импорт из Азербайджана - 353,478 миллиона долларов", - сообщили в министерстве.
Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в нобяре 2019 года составил 33,240 миллиарда долларов.
За указанный период турецкий экспорт вырос на 0,1 процента по сравнению с ноябрем 2018 года, составив 15,503 миллиарда долларов.
В нобяре 2019 года импорт в Турцию вырос на 9,7 процента по сравнению с соответствующим месяцем 2018 года и достиг 17,737 миллиарда долларов.
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