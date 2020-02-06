Председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана Орхан Мамедов встретился с председателем правления Азербайджано-Французской торговой палаты Тейбой Гулиевой и членами палаты.

Как сообщает Trend со ссылкой на Агентство, в ходе встречи представители палаты были проинформированы о деятельности Агентства, мерах по поддержке малых и средних предпринимателей, сотрудничестве с зарубежными организациями в сфере МСБ, в том числе налаженном в прошлом году сотрудничестве с Французской организацией предпринимателей (MEDEF), передает Day.Az.

Также были обсуждены перспективы сотрудничества Агентства и Палаты. В качестве основных направлений деятельности были отмечены обогащение знаний и повышение навыков деловой молодежи и женщин-предпринимателей, усиление роли МСБ в занятости, доступ к финансовым ресурсам и зарубежным рынкам, организация совместного форума с участием субъектов МСБ, изучение опыта Франции в сфере сотрудничества государства и частного сектора.