При совместном сотрудничестве Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) и Германского общества Международного сотрудничества (GİZ) стартовал очередной курс по повышению квалификации 18 азербайджанских предпринимателей и менеджеров. Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство, передает Day.Az.

В рамках "Германо-азербайджанской совместной программы по повышению квалификации менеджеров и бизнес-сообщества Азербайджана" они участвуют в тренингах в Образовательном центре Торгово-промышленной палаты для Мюнхена и Верхней Баварии, проходят производственную практику на различных предприятиях, проводят встречи со специализированными компаниями.

Среди предпринимателей и менеджеров преобладают лица, функционирующие в сферах туризма, производства сахарной свеклы, вторичной переработки бытовых отходов, логистики, мебельного производства, строительства.

До настоящего времени в рамках программы курс по повышению квалификации в Германии прошли 440 предпринимателей и менеджеров.

Для определения группы, которая будет проходить курс в Германии в июне-июле 2020 года специалисты GİZ проводят в Агентстве собеседования с предпринимателями и менеджерами.