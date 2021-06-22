Raiffeisen Bank нацелен на повышение качества и количества услуг в Азербайджане

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) нацелен на повышение как качества, так и количества услуг в Азербайджане, сказали Trend в RBI, передает Day.Az.

"В целом наша цель - и в дальнейшем помогать развивающимся рынкам в регионе СНГ расти быстро и устойчиво. Рассчитываем на дальнейшее повышение как качества, так и количества услуг, которые мы оказываем нашим азербайджанским партнерам. Помимо предоставления традиционных и передовых финансовых решений, мы планируем и далее укреплять двусторонние отношения, увеличивая количество встреч с нашими клиентами", - сказали в банке.

В настоящее время представители RBI ежегодно приезжают в Баку для проведения встреч с азербайджанскими банками и надеются на дальнейшее расширение таких обменов в будущем.

"Мы также ежегодно в январе приветствуем наших ценных деловых партнеров в Вене во время ежегодной конференции Euromoney. Банк хочет сохранить отношения с существующими партнерами и углубить сотрудничество с ними в различных сферах.

RBI долгое время является основным банком - корреспондентом финансового рынка Азербайджана в Европе. Мы играем роль моста, соединяющего азербайджанские институты с европейской и глобальной экономикой. В настоящее время мы тесно сотрудничаем с большинством крупных финансовых институтов Азербайджана. Также мы сотрудничаем с небанковскими финансовыми организациями. Мы делаем все возможное, чтобы предоставить нашим партнерам в Азербайджане наилучшие финансовые и банковские решения, соответствующие потребностям местного рынка", - сказали в австрийском банке.