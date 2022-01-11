https://news.day.az/economy/1425393.html Самолет Баку–Нахчыван вернулся в аэропорт вылета - ПРИЧИНА
Самолет Баку–Нахчыван вернулся в аэропорт вылета - ПРИЧИНА
В связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный туман) командир экипажа воздушного судна "Азербайджанских Авиалиний", выполнявшего рейс J2-251 Баку-Нахчыван, принял решение вернуться в аэропорт вылета, передает во вторник Day.Az со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев.
Как сообщается, самолет совершил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 08:50. Пассажиры этого рейса вылетят в Нахчыван после улучшения погодных условий.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре