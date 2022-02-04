"Южный газовый коридор"

В столице Азербайджана 4 февраля пройдет очередное заседание Консультативного совета "Южного газового коридора" (ЮГК). В мероприятии примут участие высокопоставленные представители стран Европы, а также США и Турции. В их числе - еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, министр энергетики Румынии Вирджил-Даниэль Попеску, главы компаний Romgaz и Transgaz, вице-премьер - министр энергетики и горнодобывающей промышленности Сербии Зорана Михайлович, госсекретарь и помощник министра Иво Милатич, директор Кристина Челич и руководитель бизнес-подразделения Plinacro Ltd Флориан Джедович, министр энергетики Болгарии Александр Николов, министр экономики Северной Македонии Крешник Бектеши и другие.

Ожидается, что основной темой встречи станет вопрос увеличения поставок азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору" на фоне энергетического кризиса, наблюдаемого на континенте с прошлого года.

Транспортировка азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору" началась 31 декабря 2020 года. Этот масштабный проект направлен на диверсификацию маршрутов и источников поставок энергоносителей, чтобы способствовать укреплению энергетической безопасности Европы.

С момента ввода в эксплуатацию и по 31 декабря 2021 года по европейскому участку ЮГК - TAP в Европу было поставлено 8,1 миллиарда стандартных кубометров газа. Из этого объема 6,8 миллиарда кубометров было прокачано в Италию, а 1,2 миллиарда кубометров - в Грецию и Болгарию.

Нужно отметить, что за счет поставок газа по TAP Италии удалось не только удовлетворить внутренний спрос, но и экспортировать некоторые объемы голубого топлива. Так, в последний день 2021 года Италия продала другим странам 20 миллионов кубометров газа, что составляет примерно 10 процентов от его чистого потребления, которое в тот день составило 214 миллионов кубометров. Кроме того, неоднократно отмечалось, что благодаря азербайджанскому газу удалось предотвратить еще больший рост цен на голубое топливо в Европе. Учитывая, что TAP еще даже не вышел на первоначальные объемы поставок в 10 миллиардов кубометров в год, эти достижения можно считать существенными.

На этом фоне еще больше актуализируется вопрос удвоения мощности трубопровода до 20 миллиардов кубометров в год. Именно с этой целью еврокомиссар Кадри Симсон едет в Азербайджан. В консорциуме TAP заявили, что мощности трубопровода могут быть увеличены раньше запланированного срока.

Кроме того, посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов ранее заявил, что Азербайджан готов поставить больше газа в Европу в случае чрезвычайной ситуации. По его словам, Азербайджан может добывать больше газа и расширять мощности "Южного газового коридора". Азербайджан также может направлять газ из Туркменистана, поскольку две страны намерены разрабатывать месторождение "Достлуг" на Каспии.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 12 января заявил, что в этом году страна экспортирует около 19 миллиардов кубометров газа. Более восьми миллиардов кубометров из этого объема будет экспортировано в Турцию по "Южному газовому коридору". Свыше семи миллиардов кубометров будет поставлено в Италию, а остальные объемы - транспортированы в Грузию, Болгарию и Грецию.

Как сказал Trend бывший посол США в Азербайджане Роберт Секута, вопрос расширения "Южного газового коридора" никогда не утратит своей актуальности, но нынешняя геополитическая ситуация делает предстоящее обсуждение этой темы особенно важным.

"Европейские рынки испытывают нехватку предложения, а также гораздо более высокие цены на газ, да и цены на энергоносители в целом. Хотя некоторые рассчитывали, что Россия продаст им дополнительный газ в последнем квартале 2021 года, "Газпром" этого не сделал. Февральская встреча - своевременная возможность для Азербайджана, ЕС, Турции, США и других ключевых игроков рассмотреть текущую ситуацию и принять меры для обеспечения необходимых поставок. Доступные энергоносители необходимы для благополучия людей, функционирования экономики и национальной безопасности каждой страны. Участники февральской встречи могут помочь удовлетворить эту потребность в энергоносителях", - сказал Секута.

Дипломат отметил, что одна из главных причин, по которой Соединенные Штаты работали с Азербайджаном, Грузией, Турцией, Албанией, Грецией, Италией и ЕС, а также компаниями SOCAR, BP и другими в частном секторе, была связана с целью диверсификации поставок энергоресурсов в Европу.

"Разнообразие источников поставок повышает доступность энергоносителей на рынке и помогает обеспечить энергетическую безопасность и, следовательно, национальную безопасность каждой страны. Существует ряд стран, особенно на Балканах, которые заинтересованы в расширении "Южного газового коридора", - отметил Секута.

Аналитик рынка природного газа норвежской консалтинговой компании Rystad Energy Зунцян Луо считает вполне возможным расширение Трансадриатического трубопровода с опережением первоначального графика, учитывая тот факт, что его пропускная способность уже достигла около 24 миллионов кубометров в сутки, а первоначальная пропускная способность зарезервирована на следующие 20 лет.

"В 2021 году по трубопроводу TAP было транспортировано более шести миллиардов кубометров газа в Италию и еще один миллиард кубометров - в Грецию и Болгарию. По оценкам, эти объемы увеличатся до 7,3 миллиарда кубометров и 1,7 миллиарда кубометров соответственно в 2022 году, поскольку пропускная способность трубопровода может быть расширена до 20 миллиардов кубометров с вводом в строй двух компрессорных станций и модификацией существующих компрессорных станций", - сказал аналитик.

Зунцян Луо отметил, что газ по TAP является отличным дополнением к поставкам голубого топлива в Европу из других источников.

Проекты, инициированные Азербайджаном, формируют энергетическую карту региона и Европы. Основная цель Азербайджана - обеспечить энергетическую безопасность и внести свой вклад в глобальное развитие, наладив при этом тесные связи между странами-производителями, странами-транзитерами и странами-потребителями.

Учитывая глобальные тенденции в своей энергетической политике, Азербайджан всегда преследует последовательную цель по обеспечению энергетической безопасности, стабильности на внутреннем, региональном и глобальном уровнях.

Сегодня Азербайджан играет важную роль на мировой энергетической арене. Страна зарекомендовала себя как надежный партнер в крупных энергетических проектах. Поэтому неудивительно, что для предотвращения углубления газового кризиса европейские страны обращаются для увеличения поставок именно к Азербайджану.

Ляман Зейналова,

Заместитель главного редактора АМИ Trend