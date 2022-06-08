В Зангезурский коридор можно привлечь более половины грузов между Турцией и странами ЦА

Источник: Агентство международной информации Trend

В Зангезурский коридор может быть привлечено более половины грузов между Турцией и странами Центральной Азии (ЦА), сказал глава постоянного представительства Международного союза автомобильного транспорта (IRU) в Турции и странах Ближнего Востока Эрман Эреке, сообщили Trend в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Азербайджана, передает Day.Az.

По его словам, открытие Зангезурского коридора принесет пользу всем странам региона.

"С запуском этого коридора увеличится объем грузоперевозок из южных портов Ирака, Сирии и Средиземноморья транзитом через Турцию. В настоящее время между Турцией и странами Центральной Азии среднегодовой оборот составляет 110-120 тысяч грузовых автомобиле. Считаю, что с открытием Зангезурского коридора и упрощением ряда процедур в Азербайджане здесь может проходить более половины этих грузов", - сказал Эреке.