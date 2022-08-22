Кофе предрекли подорожание

Плохой урожай кофе в Бразилии, которая является его крупнейшем производителе в мире, может привести к росту стоимости этого напитка. В 2021 году плантации пострадали от засухи, а позже - от мороза, поэтому ожидается только половина урожая зерен арабики, передает Day.Az со ссылкой на газету The Wall Street Journal (WSJ).

Бразильский кофейный брокер Cazarini Trading Co Тьяго Казарини предрек усугубление дефицита международных поставок и подорожание кофе. Мировые цены на арабику увеличатся, когда в Бразилии начнут оценивать урожай этого года, полагает он.

Представители кофейного кооператива Minasul сообщили, что в этом году получится поставить только половину от запланированного объема кофе. В компании спрогнозировали, что получат менее миллиона мешков зерен (в 2020 году это показатель составил 2,2 миллиона).