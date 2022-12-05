Обсуждена реализация проектов технической помощи МВФ в Азербайджане

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов встретился с директором Регионального центра развития потенциала Международного валютного фонда (МВФ) для Кавказа, Центральной Азии и Монголии (Ccamtac) Норбертом Функе.

Об этом сообщает Day.Az в понедельник со ссылкой на министерство финансов.

На встрече было уделено внимание вопросам состояния реализации проектов технической помощи, реализуемых Центром в Азербайджане, в том числе проектов технической помощи по управлению фискальными рисками, макрофискальному прогнозированию и моделированию, совершенствованию бюджетного законодательства.

Также было обсуждено текущее сотрудничество с МВФ, планы по его дальнейшему развитию.