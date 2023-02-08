Системы денежных переводов "MONEX" и "UPT" с 8 февраля обнулили комиссии за отправку переводов на банковские счета TL в Турции. Такое решение было принято в связи с землетрясением, которое произошло в Турции.

"Мы хотим показать нашу поддержку братскому народу Турции и нашим соотечественникам в это трудное время. Отменив комиссию, мы надеемся облегчить людям отправку необходимых средств своим близким в Турцию". Об этом заявил председатель правления Муганбанка Эльнур Аббасов.

Кроме того, отметим, что переводы без комиссии будут действовать до 15 февраля.

Для получения дополнительной информации о "MONEX" и "UPT" вы можете посетить веб-сайты www.monexmt.az и www.upt.com.tr.