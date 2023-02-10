Банк ABB запустил новую кампанию, связанную с картой ABB Miles, которая продлится до 3 марта и откроет пользователям новые возможности. В рамках данной кампании теперь клиенты, приобретающие любой тип дебетовой или кредитной карты ABB Miles, получат подарок в размере 5000 миль, если их безналичные платежи в период кампании составят 1000 манатов и более.

Карты АВВ Miles, в первую очередь, предназначены для любителей путешествий, благодаря которым во время безналичных оплат, приобретая достаточное количество миль, клиенты могут путешествовать бесплатно. Заработанные мили можно обменять на авиабилеты или на проживание в отеле и возможно использовать как в пределах страны, так и за рубежом. Накопив необходимое количество миль, каждый держатель карты может воспользоваться ими посредством личного кабинета. С правилами и условиями начисления миль возможно ознакомиться здесь. Владельцы карт АВВ Miles Premium Master могут воспользоваться услугой Chatbot Concierge, Lounge Key, а также страхованием и прочими услугами, предлагаемыми Mastercard.

Условия кампании не распространяются на операции с обналичиванием и на следующие оплаты: коммунальные услуги, налоговые/таможенные, государственные и страховые, финансовые учреждения, операторы сотовой связи, кредиты и карточные переводы.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.