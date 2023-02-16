Банк ABB, продолжая проект по преобразованию филиалов, обновляет свои офисы обслуживания. Сумгайытский филиал банка открылся для клиентов в новой концепции, который функционирует по адресу: г. Сумгайыт, ул. Самеда Вургуна, 112/14.

Здесь созданы все условия для обслуживания клиентов на самом высоком уровне. Индивидуальные и корпоративные клиенты могут воспользоваться всем спектром банковских услуг такими как различные виды кредитования, кассово-расчетные операции, депозитные вклады, денежные переводы, заказ платежных карт, операции с наличной валютой и т.д.

Ильхам Габибуллаев, первый заместитель председателя правления банка АВВ, сказал: "Сумгайыт является одним из крупнейших городов нашей страны по численности населения и промышленному значению. Современные условия, созданные в Сумгайытском филиале банка АВВ, обеспечивают высокий уровень обслуживания как наших корпоративных, так и индивидуальных клиентов. В ближайшее время мы планируем дальнейшее расширение сети обслуживания в этом городе. Процесс обновления концепта наших филиалов в соответствии с новым фирменным стилем банка продлжает свою успешную реализацию. Этот процесс будет продолжен и в других наших регионах".

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.