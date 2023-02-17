ТуранБанк, один из ведущих банков Азербайжана и Инвестиционный Фонд "Incofin Investment Management" подписали кредитное соглашение на сумму 5 млн. манатов, привлеченные от "IIV Mikrofinanzfonds".

Кредитные средства будут направлены на финансирование микро-предпринимателей в Азербайжане, что еще больше расширит доступ предпринимателей к финансовым ресурсам в национальной валюте.

"Incofin Investment Management" является Бельгийским Инвестиционным Фондом, созданный в 2001 году для оказания содействия инклюзивному финансированию в развивающихся странах. На сегодняшний день, "Incofin Investment Management" является одним из лидеров в социально-инклюзивном инвестировании. "IIV Mikrofinanzfonds" является Германским Фондом и финансирует социально ориентированные банки и микрофинансовые компании в развивающихся странах для финансирования микро-предпринимателей.

ТуранБанк успешно развивает сотрудничество по привлечению международных кредитных линий для финансирования малого и среднего бизнеса. Наш банк сотрудничая с такими престижными финансовыми учреждениями как, Международной Финансовой Крпорацией (IFC), Европейским Банком Реконструкции и Развития (EBRD), Черноморским Банком Торговли и Развития (BSTDB), Банком Торговли и Развития ECO (ECO TDB), Исламской Корпорацией по Развитие Частного Сектора (ICD) поддерживает устойчивое развитие ненефтяного сектора в проектах малого и среднего бизнеса.

За 30 лет с момента своего создания TуранБанк постоянно развивался благодаря своим 19 точкам продаж, а также с помощью своих услуг завоевал важную позицию в финансовом секторе как с точки зрения качества, так и количества. Банк является одним из ключевых игроков финансового сектора Азербайджана, отличающимся своей стабильностью и надежностью.

Получить подробную информацию о продуктах и ​​услугах, предоставляемых Банком, можно по телефону колл-центра 935, на официальном сайте ТуранБанк https://bit.ly/3fUQtbQ или на его страницах в социальных сетях.

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