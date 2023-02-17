Завершился конкурс "EY Предприниматель года", проводимый в Азербайджане уже четвертый год, при поддержке банка ABB. 16 февраля на мероприятии, организованном в отеле JW Marriott Absheron, был объявлен победитель конкурса, которым стал Сеймур Мамедов, генеральный директор и основатель компании "Simbrella". Теперь Сеймур Мамедов будет представлять Азербайджан на международном этапе конкурса "Всемирный предприниматель года". Победитель был выбран из числа 13 кандидатов независимым жюри, в состав которого вошли представители бизнес-сообщества, международных финансовых институтов и известные руководители компаний. Следует отметить что "Simbrella" - это азербайджанская компания, работающая по всему миру в сфере финансовых технологий (FinTech).

В номинации "Инновация" награжден основатель компании "Pickvisa" Баба Агаев, в номинации "Социальное влияние" председатель совета директоров "СинемаПлюс" Заур Дарабзаде, а руководитель компании "Savalan ASPI Winery" получил награду в номинации "Региональное развитие".

"Конкурс знакомит общество с передовыми предпринимателями страны, создает здоровую конкурентную среду и вдохновляет наших бизнесменов на стремление быть лучшими. Все это является существенным вкладом в деловую среду нашей страны. Начав проводить конкурс "EY Предприниматель года" в Азербайджане, компания EY заложила основу прекрасной традиции. Цели конкурса полностью совпадают с корпоративными ценностями и принципами социальной ответственности банка ABB. Именно поэтому мы поддерживаем его проведение и гордимся своим непосредственным участием в формировании такой полезной практики в нашей стране", - отметил Аббас Ибрагимов, председатель правления банка ABB на церемонии награждения, также подчеркнув, что Банк уже четвертый год поддерживает конкурс.

"Мы стали свидетелями масштабных изменений в мире, вызванных пандемией и геополитической нестабильностью. События последних лет оказались невероятно сложными для предпринимателей как в Азербайджане, так и в других странах мира. Этот конкурс, организованный в нашей стране компанией EY, является предметом поддержки достойных людей, которые решили продолжать свое дело, невзирая на все препятствия и трудности. Я верю, что эти целеустремленные и демонстрирующие стойкость люди оправятся от текущих рыночных потрясений, продолжат вдохновлять других и развивать свой бизнес", - сказал Ильгар Велиев, управляющий партнер EY в Азербайджане. "EY гордится возможностью чествовать участников конкурса "Предприниматель года", которым есть что рассказать и которые приносят неоценимую пользу обществу".

Вице-президент bp по вопросам внешних связей и коммуникаций в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли сказал: "Мы рады продолжать оказывать поддержку конкурсу EY "Предприниматель года", поскольку он направлен на признание предпринимательских достижений и достигнутого развития местных предприятий. Эта цель соотносится с нашими собственным усилиями по развитию местных цепочек поставок и предпринимательства".

После объявления победителя Сеймур Мамедов поделился своими впечатлениями: "Познакомившись с участниками, я понял, что каждый из них достоин победы. Участвовать вместе с ними в финале для меня уже успех. Хотя я не ожидал, что судьи присудят мне победу, это для меня большая радость и гордость".

Конкурс "EY Предприниматель года", учрежденный компанией EY, проводится с 1986 года и помимо Азербайджана организуется более чем в 60 странах. В настоящее время это одна из самых престижных наград в мире бизнеса, целью которого является демонстрация успеха перспективных бизнесменов. Партнерами конкурса также являются компании "bp", "Veysəloğlu", "Ekvita", "AZPROMO" и Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA).

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