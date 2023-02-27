ABB продолжает развивать свою сеть обслуживания, обновляя филиалы. Теперь и Загатальский филиал банка в соответствии с новой концепцией банка АВВ стал доступен для клиентов. Филиал обслуживает клиентов по новому адресу г. Загатала, ул. Видади, 28а.

Здесь созданы все условия для обслуживания клиентов на самом высоком уровне, где физические лица и корпоративные клиенты смогут воспользоваться всем спектром банковских услуг такими как различные виды кредитования, расчетно-кассовые операции, депозитные вклады, денежные переводы, заказ платежных карт, операции с наличной валютой и т.д.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.