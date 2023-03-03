Ассоциация Банков Азербайджана (АБА) наградила Банк ABB по нескольким проектам, реализованными в прошлом году. По итогам 2022 года Банк ABB был выбран среди победителей года в 6-ти номинациях: "Корпоративная социальная ответственность", "Самая активная поддержка финансовой грамотности", "Самая активная поддержка образования", "Член АБА, проводивший мероприятия, связанные с повышением финансовой доступности для малого и среднего бизнеса", "Член АБА, отличившийся активностью в развитии безналичных оплат", "Проекты по электронному банкингу".

Отметим, что в прошлом году Банк ABB в рамках программы социальной ответственности выделил средства на восстановление дороги, ведущей из центра Шуши до Джыдыр-дюзю. Банк также оказал поддержку в установке солнечных батарей в г. Агдам. В рамках партнерства с Федерацией бокса Азербайджана Банк ABB поддержал участие боксеров в локальных и международных соревнованиях. Далее была оказана спонсорская поддержка международного шахматного турнира "Şhusha Chess 2022", который впервые был проведён в г. Шуша. С целью повышения финансовой грамотности населения, совместно с отдельными радиостанциями в этом направлении были реализованы соответствующие проекты.

Академия ABB Tech продолжила стипендиальные образовательные программы для тех, кто хочет получить знания в области информационных технологий. Были осуществлены также проекты по личностному развитию журналистов в области цифровизации и поддержка в издании книги. В 2022 году Банк ABB продолжил мероприятия по повышению финансовой доступности малого и среднего бизнеса, в рамках которого были проведены региональные тренинги для предпринимателей на тему "Цифровое предпринимательство". В прошлом году Банк также предпринял последовательные шаги в области стимулирования безналичных платежей. Так, например для молодежного сегмента был создан карта TamGənc. Кроме этого, летом прошлого года клиентам стало доступно платёжное решение Google Pay. Далее для своих корпоративных клиентов Банк ABB запустил новый интернет-банкинг и приложение Business Mobile.

ABB-nin müasir, faydalı və universal məhsul və xidmətləri barədə məlumatları Bankın filial və şöbələrindən, https://abb-bank.az/ rəsmi internet səhifəsindən və ya 937 nömrəli Məlumat Mərkəzindən, həmçinin rəsmi Facebook səhifəsindən əldə etmək olar.