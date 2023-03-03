Польша готова поделиться с Азербайджаном своим опытом в области дорожной безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам в пятницу заместитель министра инфраструктуры Республики Польша Анджей Биттель в ходе конференции на тему "Укрепление безопасности дорожного движения в Азербайджане".

"Повышение дорожной безопасности является одним из самых важных вопросов в нашей совместной повестке. Министерство инфраструктуры Польши будет усердно работать в этой сфере. В рамках этого проекта мы хотим уменьшить количество жертв, мы хотим уменьшить количество смертельных случаев, и в нашей стране, мы уже достигли довольно большого успеха, который мы хотим распространить в Азербайджане", - сказал он.

По его словам, безопасный автомобильный транспорт является очень важным аспектом развития наших стран, и достижение безопасности более организованным образом является одним из главных факторов успеха.

Как ранее отметил начальник отдела международного сотрудничества Министерства цифрового развития и транспорта Шахин Исмаилов, данный проект планируется реализовать в течение двух лет - до октября 2024 года. Бюджет проекта составляет 1 миллион евро.