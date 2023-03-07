ВТБ (Азербайджан) с 6 марта снизил на 0,5 п.п. ставки по кредитам наличными и рефинансированию. Минимальная процентная ставка по ним составит 14% годовых. Портфель кредитов наличными банка с начала года составил 72,7 млн манатов, увеличившись за январь-февраль на 4%.

Кредит наличными доступен в размере от 300 до 40 тыс. манатов на срок от 6 до 60 месяцев, комиссия за обслуживание отсутствует. В рамках программы рефинансирования можно объединить в один несколько кредитов других банков и погасить по ним задолженность, а также получить дополнительные денежные средства. Клиенты могут оформить кредит по удостоверению личности, без поручителя, а также документов, подтверждающих доход и занятость заемщика. Предложение со сниженной ставкой действует до конца июня.

"В преддверии весенних праздников мы приняли решение улучшить условия по кредитам наличными и сделать их еще более доступными, так как это один из самых востребованных продуктов у населения. С начала года банк предоставил клиентам свыше 760 кредитов наличными на сумму 7,5 млн манатов. При этом мы продолжаем внимательно следить за долговой нагрузкой заемщиков, не допуская их закредитованности", - заявил член правления, директор департамента развития розничного бизнеса ВТБ (Азербайджан) Евгений Бородин.

Оформить потребительский кредит можно дистанционно на сайте банка, в отделениях или через контакт-центр, позвонив по номеру 986. Новым заемщикам для перечисления кредитных средств доступен выпуск банковской карты. Доставка карты осуществляется на любой удобный для клиента адрес в пределах города Баку и Абшеронского полуострова.