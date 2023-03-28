В Азербайджане увеличились объемы госзакупок

Общая сумма государственных закупок Азербайджана за январь-февраль 2023 года превысила 1 миллиард 119 миллионов манатов.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом написал на своей странице в Twitter начальник Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана Мамед Аббасбейли.

"Это на 25,7 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, общая сумма государственных закупок за январь-февраль 2022 года составила 890,2 миллиона манатов", - говорится в публикации.