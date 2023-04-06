https://news.day.az/economy/1553138.html Продолжается весенняя кредитная кампания Yelo Bank (R)
Нравится кампания? Тогда не теряйте времени! Кампания действует до 31 мая. Закажите кредит онлайн прямо сейчас: https://bit.ly/ylkfnty
Продолжается весенняя кредитная кампания Yelo Bank (R)
Выгодная весенняя кампания Yelo Bank продолжается, и теперь вы можете получить кредит на более долгий срок и с меньшими ежемесячными выплатами! Например, за каждые 4000 AZN наличного кредита вы будете платить всего 100 AZN в месяц. Максимальный срок кредита теперь увеличен до 59 месяцев. Также кредит имеет и другие преимущества:
- Максимальная сумма 50 000 AZN
- Минимальная годовая ставка 11,7%
- Бесплатная доставка карты при онлайн-заказе
Нравится кампания? Тогда не теряйте времени! Кампания действует до 31 мая. Закажите кредит онлайн прямо сейчас: https://bit.ly/ylkfnty
Есть дополнительные вопросы по кредитному калькулятору? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите нам через Facebook, Instagram или WhatsАpp.
Yelo Bank - Яркий банкинг!
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