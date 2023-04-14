При поддержке Банка АВВ и Ассоциации импортеров розничной одежды Азербайджана (AFRA) стартует "TamKart шоппинг-фестиваль"! Данное мероприятие, которое продлится до 25 апреля, охватит крупные торговые центры Баку и многие магазины города.

К фестивалю присоединились более 50 брендов, являющихся партнерами Банка АВВ. Таким образом, покупатели смогут воспользоваться скидками и прочими преимуществами в более чем 200 магазинах.

В рамках фестиваля покупателям будут предоставлены скидки до 50%, а у владельцев платёжных карт Банка появится возможность кэшбэка в размере 5% от суммы оплат. Следует также отметить что воспользоваться этой возможностью смогут держатели любой платёжной карты Банка ABB. А владельцы TamKart смогут также воспользоваться беспроцентной рассрочкой средств до 6 месяцев.

Чтобы не упустить эту возможность, клиенты, у которых нет карты банка АВВ, могут осуществить заказ в режиме онлайн и получить карту в минимальные сроки.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.