Банк ABB развивает партнерские отношения, чтобы расширить возможности клиентов по использованию онлайн-сервисов. Теперь клиенты могут заказывать дебетовые карты ABB также с помощью услуги SIMA, при котором заказ карты становится ещё проще и быстрее.

Главным преимуществом является то что дебетовые карты возможно заказать буквально за секунды посредством подписи SIMA где нет необходимости вводить дополнительную информацию при подписании контрактов. Также клиенту не нужно подписывать дополнительные документы.

SIMA - это облачная цифровая подпись нового поколения, работающая по принципу считывания и созданная организацией ООО "AzInTelecom", действующей при Министерстве цифрового развития и транспорта. Следует отметить что услуга SIMA уже несколько месяцев активно работает в приложении ABB mobile.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.