Банк АВВ начал выдавать автокредиты по низким процентным ставкам. Теперь этой возможностью могут воспользоваться граждане Азербайджана, желающие купить автомобиль либо же обновить существующий. Для получения автокредита от Банка ABB, достаточно быть держателем зарплатной карты любого локального банка.

Кредитные условия на получение автокредита следующие:

Срок - до 60 месяцев

Процентная ставка - от 12%

Первоначальный взнос - начиная от 10%

Комиссия - 0.5% (мин. 20 AZN)

Процесс кредитной документации очень простой, при котором клиент может выбрать автомобиль у официальных автодилеров, сотрудничающих с банком и в соответствующем филиале банка запрашивает данный кредит, предъявив только удостоверением личности. Клиент также может оформить автокредит без очереди в филиалах по предварительной записи на сайте банка. Дополнительную информацию об автокредите вы можете получить здесь.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.