ВТБ (Азербайджан) с 19 апреля снижает на 3,01 п.п. ставки по кредитам наличными и рефинансированию. Минимальная процентная ставка по ним составит 10,99% годовых.

Портфель кредитов наличными банка в республике составил 71,4 млн манатов, увеличившись за первый квартал на 2%.

Кредиты наличными доступны клиентам в размере от 300 до 40 тыс. манатов на срок от 6 до 60 месяцев, комиссия за обслуживание не взимается. В рамках программы рефинансирования можно объединить в один несколько кредитов других банков и погасить по ним задолженность, а также получить дополнительные денежные средства. Заемщики могут оформить кредит по удостоверению личности, без поручителя, а также документов, подтверждающих его доход и занятость. Предложение со сниженной ставкой действует до конца мая.

"Кредиты наличными в преддверии сезона летних отпусков становятся востребованными у клиентов банка. Основными целями кредитования в этот период являются расходы на отдых, строительство загородной недвижимости, ремонт. В первом квартале года ВТБ (Азербайджан) предоставил населению свыше 1,4 тыс. займов на сумму более 13 млн манатов, и спрос на них продолжает расти. Сегодня наши ставки в рамках продукта находятся на рыночных значениях, при этом мы продолжим следить за долговой нагрузкой клиентов, чтобы не допускать их закредитованности", - заявил член правления, директор департамента развития розничного бизнеса ВТБ (Азербайджан) Евгений Бородин.

Оформить потребительский кредит в ВТБ (Азербайджан) можно дистанционно на сайте банка, в отделениях или через контакт-центр, позвонив по номеру 986. Новым заемщикам для перечисления кредитных средств доступен выпуск банковской карты. Доставка карты осуществляется на любой удобный для клиента адрес в пределах города Баку и Абшеронского полуострова.