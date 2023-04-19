Банк АВВ обновил филиал в Шеки

Банк АВВ продолжает обновление и последовательное развитие филиальной сети, делая финансовые услуги еще более удобными и доступными для своих клиентов.

Согласно проекту трансформации филиальной сети, Шекинский филиал Банка АВВ был обновлен в сооветствии с новой конецепцией банка. Обновленный филиал оказывает услуги по адресу: город Шеки, проспект Гейдара Алиева 61а.

В Шекинском филиале банка индивидуальные и корпоративные клиенты могут воспользоваться всем спектром банковских услуг, такими как различные виды кредитования, кассово-расчетные операции, депозитные вклады, денежные переводы, заказ платежных карт, операции с наличной валютой и т.д.

Первый заместитель председателя правления АВВ Ильхам Габибуллаев отметил успешное продолжение проекта трансформации филиалов: "Процесс преобразования филиалов включает в себя не только внешнее обновление и улучшение условий для сервиса клиентов, но и повышение качества оказываемых услуг. Банком ведется постоянная работа в направлении повышения скорости обработки клиентских запросов, путем создания альтернативных возможностей по обслуживанию и усовершенствования бизнес процессов. Мы уверенны, что обновленный филиал в Шеки еще больше улучшит стандарты обслуживания клиентов, внесет вклад в развитие региона, а также окажет поддержку всем нашим клиентам".

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.