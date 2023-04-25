При партнерстве Банка ABB завершилась студенческая баскетбольная лига "TamGənc". Победителем лиги стала команда Азербайджанской Государственной Академии Физической Культуры и Спорта.

В финальном противостоянии со счетом 77 : 82 студенты Академии одержали победу над командой Азербайджанского Технического Университета. В Лиге команда АзТУ заняла 2-е место, а команда Азербайджанского Государственного Университета Нефти и Промышленности - 3-е место. В баскетбольной лиге "TamGənc", стартовавшей в конце прошлого года, соревновались команды 7 вузов нашей страны.

На церемонии вручения призов победителям Баскетбольной лиги "TamGənc" приняли участие заместитель министра науки и образования Азербайджанской Республики Фирудин Гурбанов и заместитель председателя Правления Банка ABB Талех Тахирли.

Следует отметить, что название лиги "TamGənc" связано с карточным продуктом TamGənc, разработанным Банком ABB для молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.